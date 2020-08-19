網曝王鶴棣有新戀情。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

21歲男星王鶴棣2年前接棒言承旭，演出新版《流星花園》中「道明寺」一角，今(19日)陸媒報導單身許久的他與一女在路邊約會，兩人共吃一塊炸雞交換口水，後來也一起逛超市，共度3天形影不離，關係不言而喻，但王鶴棣方面暫無回應。

王鶴棣4年前獲得四川校園紅人盛典年度總冠軍正式出道，2年前他被柴智屏相中演出《流星花園》男主角道明寺，當時他被問擇偶條件，他直爽回比自己矮就好，外界常好奇他是否可能跟「杉菜」沈月假戲真做，但最後不了了之。

據《新浪娛樂》報導，最近有媒體拍到王鶴棣和一女約會，路上買了一包炸雞互相餵食，互動親密，王鶴棣還幫女方伸手拿掉臉上髒東西，不久另有媒體直擊王鶴棣和同一位女生同進同出3天，兩人一起打籃球、逛市場，最後回到同一住所，隔天才現身。對此，網友回應：「會不會是家裡的姐姐啥的」、「帥哥談個戀愛有什麼問題嗎」、「到談戀愛的年紀了」、「如果真的是戀情就祝福啊，甜甜的」。

(中時新聞網)