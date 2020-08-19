總統蔡英文今天出席三三會例會特別針對基本工資調升向與會企業界表達謝意。她表示，考量到疫情的情況，基本工資微幅調升，勞資雙方攜手度過眼前的難關，表達感謝。

三三會理事長許勝雄、副理事長林伯豐會前接受媒體訪問時，都對基本工資微幅調升表示可以接受。許勝雄指出，整個大環境是要企業與同仁共同面對，在疫情期間，大家可以找到可以接受的方案是可以的，而企業照顧同仁本是該做的，這次勞資彼此體恤，微幅調升基本工資，是可以接受的。

林伯豐也說，因為疫情企業界一直期待不要調升，雖然月薪調幅只有0.84％，可以接受，但是對中小企業還是有影響，不過既然已經定了，就希望不要再有勞資對立，政府也要有配套措施，例如調降營所稅、取消未分配盈餘課徵5％等，還有紓困3.0要儘快在立法院通過。

遠東集團董事長徐旭東也說，調升基本工資，讓勞工生活好一點也是好的。

(工商 )