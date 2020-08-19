彰化縣衛生局日前找出一名自美返台的10多歲少年在隔離期間無症狀確診新冠肺炎，遭衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，引起醫界譁然。國健署前署長邱淑媞也看不下去，痛批「政風單位不是專辦貪汙索賄或喝花酒嗎？衛生防疫檢驗讓病毒現形，這是什麼大罪」，並形容大官現形，看到的是威權與傲慢。

邱淑媞在臉書指出，彰化縣衛生局的防疫檢驗讓病毒現形，這是什麼大罪，需要動用政風單位，專查貪官汙吏或言行不檢的罪嫌查辦，怎不突兀？的確長官明明就說入境不驗，怎麼還有人白目去驗？更不要說前陣子彰化的萬人篩檢撈出一堆漏網之魚，害主張不檢驗的大官顏面無光，「如此『犯上』怎不罪大惡極呢？都講那麼多次了，中央地方一定要同調，都聽不懂？」

邱淑媞表示，防疫要做好，中央必須多傾聽地方的心聲、多溝通協調，畢竟沒有地方衛生局做牛做馬、日以繼夜努力，台灣哪會有現在這麼好的防疫成果。

邱淑媞說道，中央、地方不同調不奇怪，同心比較重要，但她很疑惑中央有沒有真心把地方當夥伴，感謝地方成全了中央的英雄光環？「最忌諱以顏色定是非、定好惡，把不同政黨的縣市當作對手較量，甚至視如仇敵」。

邱淑媞更指出，以疫情的嚴重程度，既然菲律賓回台的人要集中檢疫，那美國比菲律賓更嚴重，真的不能驗嗎？「到底中央在怕什麼，需要撂個政風下去，還用記者會大陣仗宣布，兇態盡露，嚇得縣長、局長立即噤聲，靜候調查」，也難怪外界一片譁然。

邱淑媞批評，明明是個民主國家卻沒有民主風範，還以官場現形記來比喻「大官現形，看到的是威權傲慢」，擔心未來抗疫的路還很長，現在卻重手傷害基層，那以後又該如何打仗下去？

(中時新聞網)