Q2 財報已經公布的差不多了，

半個月前有寫到一篇 Q2 營收高成長的文章，

內容是以 Q2 營收來推測財報，

直到這週五(08/14)財報已經全數公布，

這次蠻多公司的淨利都出現大幅成長，

主要應仍是因為 Q1 的疫情導致基期較低，

再加上訂單遞延到 Q2 發酵的影響所致，

那麼，來看看有哪些公司財報不錯..

營業利益&稅後淨利的差別

這次會以「營業利益」&「稅後淨利」2 者同時呈現高成長的股票，

來選出 Q2 財報獲利亮眼股，稍微解釋一下原因，

首先，營業利益是以「營收扣除成本再扣除營業費用」，

簡單想就是營收扣掉商品成本及日常開銷（水電費、薪資、廣告）後的數字，

而稅後純益包含了「營業外」這類一次性認列的因素，

（並不是公司本業賺得或是對於獲利數字只有一次效果的要素）

這是造成 2 者有所差距的原因之一，

所以營業利益常被拿來作為「本業」的獲利，

不過要特別注意，因為現在的營收都是以「合併營收」來報導，

所以我們看到的營收會是母公司加子公司的 100% 加總，

問題是，母公司可能未必持有子公司的 100% 股權，

如果全部認列營收會不符合實際情況，

因此要用「歸屬母公司稅後純益」這項科目，

來看母公司實際持有股權應認列的稅後純益列入，

為什麼要同時利用 2 者高成長的條件？

所以為什麼要用「營業利益」&「稅後淨利」2 者同時呈現高成長？

1. 營業利益不包含本業，但卻可能會有認列到非控制權益的問題

（如果沒有子公司就不會有非控制權益問題）

2. 歸屬母公司稅後純益可把非控制權益拆開，

但又可能會計算到「營業外收入」這種非本業的收入，

因此為了讓結果更貼近公司本業獲利的數字，將兩者結合起來，

以營業利益選出不包含業外收入的高成長，

再用歸屬母公司稅後純益選出不包含非控制權益的高成長，

以這樣的概念盡可能的選出本業賺錢的公司。

※還有多種方法可以看出母公司本業的獲利方式

4 個條件找出 Q2 獲利倍數成長的「11 檔股票」

好了，解釋到已經有點離題（日後可能再針對這部分另寫一篇）

這次用到的選股條件一共有 4 個，分別是：

1. Q2 營業利益年增率、季增率 > 200%

2. Q2 歸屬母公司稅後純益年增率、季增率 > 200%

3. Q2 毛利率、營益率、稅後純益率 呈現「年增」（三率三升）

4. 股價站上季線

這次會把年增率、季增率的數字放到 200% 以上這麼大，

主要是來找到獲利成長「前段班」的股票，

所以可以看到這 11 檔股票的營業利益及稅後純益，

無論是年增、季增，最少都有倍數以上的成長

圖文/Peter闕壯玟授權提供

結語

今年雖然受到疫情影響，

但 Q2 繳出的不管是營收還是獲利成績，

都出現一定程度的報復性反彈，

這次選出的 11 檔股票中，

有幾檔也都是 Q2 的大飆股，

如：圓剛(2417)、旭品(3325)、曜越(3540)、科嘉-KY(5215)...等

而時間來到 Q3 的一半，在接下來的下半年，

隨著 5G 的題材繼續帶動更多族群下，

預期會有更多股票將持續繳出爆發性的成長，

每個月的營收可先視為先行指標來做 Q3 財報的判斷，

進而找出這一季可能複製上述幾檔走勢的大飆股。

Peter投資去

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※本文由PressPlay專欄作家Peter闕壯玟授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)