政風查彰化「逆時中」原因揭曉 11:482020/08/19 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰 化衛生局長葉彥伯靜待調查(資料照，謝瓊雲攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣糾確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟下令政風調查，輿論一面倒質疑。知情人士透露，本案疑涉「核銷」問題，指揮中心下午將統一回應。 彰化縣衛生局主動發現確診案例，保障民眾健康權益，但昨傳出指揮中心下令政風調查，許多專家學者力挺彰化縣政府。但據悉，請政風單位調查，原因在於核銷問題，亦是否有以無症狀感染者當作有症狀感染者進行核銷疑慮。 知情人士說，相關問題將由疫情指揮中心統一對外說明。 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 挺彰化篩檢 羅智強批：陳時中眼裡容不下一個李文亮 (中時 ) #指揮 #彰化縣 #指揮中心 #中心 #政風 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲工業4.0 暨 智造展 南港登場 04:102020/08/19 產業特刊 國際精工大風扇 燥熱救星 04:102020/08/19 產業特刊 赴越旅客傳確診 菲返台再添1例 04:102020/08/19 生活新聞 恐成防疫破口 球員吐口水罰500元 04:102020/08/19 運動天地 醫師局長葉彥伯 戳破神話遭殃 04:102020/08/19 生活新聞 彰化縣揪確診 陳時中竟下令政風調查 04:102020/08/19 政治要聞 廣運展示第三代半導體無人工廠 04:102020/08/19 產業特刊 牽制地方檢疫 阿中被酸惱羞 04:102020/08/19 生活新聞 又是離台就確診 越南新增1台灣入境染疫病例 07:062020/08/19 生活 台灣房屋 重金打造智慧型訓練中心 04:102020/08/19 產業．科技 政治熱門新聞 政風查彰化「逆時中」原因揭曉 - 政治 陳玉珍變氣質正妹 網驚呆：完全認不出來 - 政治 柯文哲移送陳景峻 劍指小英 - 政治要聞 - 中國時報 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 - 政治 韓國瑜輔選另有盤算？網分析驚：他現身是要傳達一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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