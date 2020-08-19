彰化縣糾確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟下令政風調查，輿論一面倒質疑。知情人士透露，本案疑涉「核銷」問題，指揮中心下午將統一回應。

彰化縣衛生局主動發現確診案例，保障民眾健康權益，但昨傳出指揮中心下令政風調查，許多專家學者力挺彰化縣政府。但據悉，請政風單位調查，原因在於核銷問題，亦是否有以無症狀感染者當作有症狀感染者進行核銷疑慮。

知情人士說，相關問題將由疫情指揮中心統一對外說明。

(中時 )