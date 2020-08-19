國民黨高雄市補選失利，黨內傳出「告別韓流」若議，又逢彰化縣防疫遭中央指示政風調查。國民黨前副祕書長張雅屏指出，敗選檢討不需辭職、不應甩鍋韓粉，但應檢討錯誤路線回應支持者；團結應從聲援彰化縣政府、力挺新北市長侯友宜防疫政策做起。

張雅屏說，國民黨的敗選檢討出爐，若只是大風吹吹，換換位置，下次的選舉，還會是一樣的結果，「敗選檢討不需辭職，但應檢討錯誤路線回應藍營支持者，不應甩鍋韓粉」。藍營支持者最期待的是團結，但並不是不能檢討或批評。

他說，他認同檢討不需要下台負責，但連提名策略、國民黨路線修正與廢考監修憲操作都不重新檢視，那麼這個檢檢討也太廉價了。看看民進黨怎麼打選戰，眼中不能只以為對方有1450這招，看看民進黨的組織怎麼動員的，難道民進黨只靠網紅打選戰嗎？

張雅屏說，彰化縣政府衛生局因為找出自美國返台青年確診，卻要被衛福部長下令政風調查，原來政風不是獨立機關？拆穿國王的新衣是要接受調查？更讓我們相信支持侯友宜市長入境者全面普篩的政策。我們也聲援同黨同志彰化縣王惠美縣長與衛生局長葉彥伯！向彰化縣政府致敬！

他指出，支持同黨同志的好的政策與立場，是政黨該做的事，給力的支持不應僅僅是呼應，更該在相關的文宣內容火力支援，不是只出一張臉書圖！他個人的能力有限，但支持新北市長侯友宜發表的「入境者全面普篩加居家檢疫雙管齊下」的政策，也呼籲同黨同志要一起呼應，讓對的政策能夠實現，讓國民黨同志的正確主張也成為國民黨的主張。

張雅屏表示，一個月前和幾位一同協助馬總統歷次選舉的朋友，以及幾位年輕人，組成了fun程式的製作團隊。這次團隊做出來的影片是「普篩議題」，解釋為什麼要普篩，並支持新北市長侯友宜所倡議的入境者全面普篩加居家檢疫雙管齊下的政策。

他說，影片以影集「做工的人」十大金句台詞來看目前醫院防疫檢驗可能的漏洞。裡面的金句「看什麼醫生，錢就是我們的醫生，有錢就不會生病。」「用錢來砸我，醫生遠離我。」藍領階層，他們是按日領薪，請假就沒薪水，還可能丟工作。如果確診還會被隔離，那表示就會頓時失去經濟來源，用此說明並不是每一個人都會上醫院就診，尤其是特定職業的族群。

張雅屏強調，國民黨要年輕化、數位化，不是僅請一個數位諸葛亮就夠了，而是要產出數位內容，來闡述黨的立場與政策，做好「議題設定」的輔助角色。要做到「向外擴展而不是向內取暖」，用青年可以接受的方式進行，加上將組織社群化的做法，擴大滲透力。錯誤的路線要改，做對的事情不要怕！期待目前居於弱勢的黨中央能奮發圖強。讓藍營團結在正確的道路上！

(中時 )