遠距生活、產線自動化及轉型成果顯現，連接器廠—正崴(2392)、宏致(3605)及瀚荃(8103)第2季財報表現亮眼，由於第3季進入傳統旺季，正崴預估，下半年單月營收可望逐月走高，下半年每一季都會超越去年同期，下半年獲利將較上半年倍數成長，全年獲利將超越去年，宏致及瀚荃亦預估，下半年業績將會比上半年好，今天盤中股價連袂走高。

近幾年辛苦進行產品及產線轉型調整的連接器廠終於嚐到甜美的果實，正崴、宏致及瀚荃因調整成果顯現，今年上半年業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，其中正崴第2季合併營收為205億元，季增28.04%，營業毛利為22.05億元，季增57.16%，單季合併毛利率為10.76%，季增2個百分點，稅後盈餘為4.16億元，單季每股盈餘為0.86元；累計上半年合併營收為365.11億元，營業毛利為36.08億元，合併毛利率為9.88%，年增0.64個百分點，稅後盈餘為4.37億元，年成長50.17%，每股盈餘為0.9元。

正崴董事長郭台強表示，由於下半年兩大遊戲機廠的新主機及搖桿模組、美系客戶平板電腦及新手機零組件開始出貨，且公司切入400G資料庫中心零組件產品，加上整組代工的電動滑板車及電動摩托車的電池模組等新產品出貨逐步放大，而第4季又是聖誕節等消費旺季，樂觀看待下半年營運。

正崴預估，下半年單月營收可望逐月走高，第3季及第4季都會比去年同期好，下半年獲利將較上半年倍數成長，法人預估，正崴第3季每股盈餘可望上看2.2元，全年每股盈餘可望達4.5元到5元。

瀚荃因佈局工業、車用等立基市場有成，且NB需求強勁，第2季合併營收攀升至8.66億元，季增42.43%，營業毛利為3.14億元，季增1.02倍，單季合併毛利率為36.29%，季增10.12個百分點，稅後盈餘為9310萬元，季增3.83倍，單季每股盈餘為1.16元，累計上半年合併營收為14.62億元，年成長9.48%，營業毛利為4.7億元，年成長12.71%，合併毛利率為32.17%，年增4.77個百分點，稅後盈餘為1.13億元，年成長38.89%，每股盈餘為1.4元。

隨著傳統旺季來臨，瀚荃表示，目前客戶訂單穩定，如無意外，第3季有機會維持第2季高檔，下半年可望比上半年好。

宏致第2季合併營收為20.64億元，季增33.51%，營業毛利為5.02億元，季增75.52%，單季合併毛利率為24.36%，季增6.36個百分點，稅後盈餘為1.32億元，單季每股盈餘為1.08元，累計上半年合併營收為36.54億元，年成長14.83%，營業毛利為7.89億元，年成長20.27%，合併毛利率為21.59%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為1.1億元，年成長21.24%，每股盈餘為0.9元。

由於網通產品持續成長，且下半年是傳統旺季，消費性產品可望較上半年小幅成長，宏致第3季業績可望維持第2季水準，下半年會比上半年好。

(時報資訊)