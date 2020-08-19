保瑞藥業(6472)第3季代工訂單已逐漸回穩，再加上經銷事業持續成長，今年整體營運展望仍樂觀。保瑞下半年訂單出貨回穩，在國際佈局上，除了藥廠併購外，持續專注合作開發案，並開啟自有產品銷售的業務，有助營運穩健。

保瑞表示，今年由於有GSK加拿大廠的併購案，加上去年美國事業發展團隊成立，現正積極佈局、拓展美加市場，因此費用較高，侵蝕部分獲利。此外，代工部分則是受到新冠肺炎疫情影響，上半年的原物料供貨與訂單皆有遞延狀況，但以目前接單量評估，從Q2起訂單已陸續回穩，Q3～Q4可望有明顯成長，營收逐漸回歸正軌。

代工部分，除了既有客戶訂單外，保瑞為美國Vitruvias Therapeutics Inc.代工的治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥Potassium Chloride ER(KCl)6月起已陸續出貨，新客戶的合作開發案也陸續增加中；其中與美國高速成長藥廠的合作案已在進行藥品開發及代工規劃，預計明年可完成美國FDA送件。

(時報資訊)