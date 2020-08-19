桃園市新屋區新港路36號18日22時30分許發生廢棄物火警，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所人員發現後，通報警、消單位，消防人員趕抵時也隨即布2水線搶救，幸虧未波及旁邊漁船。火勢於43分得到控制，現場無人員傷亡、財物損失，詳細起火原因仍待後續調查。

第八岸巡隊指出，同仁在執行安檢勤務時，發現港內上架區工作平台有火苗竄升，除派員攜帶滅火器滅火外，由於火勢延燒情形猛烈，隨即實施現場管制，並通報消防局第二大隊永安分隊全力灌救。

永安分隊表示，分隊22時37分獲報後隨即趕抵現場，確定為廢棄物因故燃燒，便立即布2水線灌救，本次燃燒面積約3平方公尺，火勢在22時43分得到控制、46分撲滅，現場無人員傷亡、財物損失，也無漁船受到波及。

永安分隊說，當場燃燒的廢棄物有電風扇、老舊棧板、破魚網等，此類物品燃燒速度快，現場還有殘存有機溶劑的空桶，一燒起來濃煙跟火勢都不小。本次共出動消防人員6名，消防車2台，救護車1台，初步研判起火原因為電器因素，但詳細原因尚待火調科調查。

(中時 )