大陸商務部服貿司司長冼國義19日表示，上半年大陸服務貿易規模下降，但整體呈現趨穩態勢。顯示發展韌性與活力，服務出口表現明顯優於進口，也優於其他主要服務出口國。

香港經濟通通訊社報導，冼國義在記者會中指出，上半年知識密集型服務出口逆勢增長，智慧財產權使用費、保險服務、電信電腦與資訊服務等新興服務出口增速均在15％以上，整體服務出口降幅小於進口19.5個百分點，帶動服務貿易逆差下降46.1％，年減人民幣3,440億元。

另一方面，大陸商務部近日印發新方案，冼國義指出，未來將更加重視大陸中西部地區的服務貿易發展，擴大支持力度，會與這些推廣試驗地區結合自身產業特點和區位優勢，制定具體可行的實施方案。在數位貿易、運輸、旅遊等生產性服務領域積極培育新的競爭優勢，促進經濟轉型升級與區域發展。

冼國義表示，商務部將與推廣試驗地區共同完成全面深化推廣試驗實施方案起草報批工作，指導與協助推動解決推廣試驗過程中遇到的問題及困難。

(工商 )