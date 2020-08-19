柯以柔因廚師老公郭宗坤捲入桃色風波，2018年委託知名律師賴芳玉向法院訴請離婚，她19日透過律師發聲明點出關鍵原因，「郭宗坤先生自107年2月起即停止支付子女扶養費，並在一審期間將房屋設定高額抵押給其母親，疑有脫產之嫌，柯以柔小姐僅就郭宗坤先生逾越婚姻忠誠之損害賠償40萬進行假執行程序。」

聲明中並指出，「郭宗坤先生因與女員工有不當往來違反婚姻忠誠，法院據此判准兩造離婚，且因郭宗坤先生無故離家造成分居，及與第三人不當往來，造成雙方婚姻關係無法維持，柯以柔小姐因此受有精神上之痛苦，須給付柯以柔小姐新台幣40萬元」。柯以柔的聲明對於子女扶養費，明顯與郭宗坤昨受訪表示兩人有共同帳戶去支付的說法，大相逕庭。

聲明文全文如下：

郭宗坤先生因與女員工有不當往來違反婚姻忠誠，法院據此判准兩造離婚，且因郭宗坤先生無故離家造成分居，及與第三人不當往來，造成雙方婚姻關係無法維持，柯以柔小姐因此受有精神上之痛苦，須給付柯以柔小姐新台幣40萬元。郭宗坤先生自107年2月起即停止支付子女扶養費，並在一審期間將房屋設定高額抵押給其母親，疑有脫產之嫌，柯以柔小姐僅就郭宗坤先生逾越婚姻忠誠之損害賠償40萬進行假執行程序。

(中時 )