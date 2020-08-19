藝人小甜甜（張可昀）日前被媒體拍到與一名眼鏡男當街親吻，戀情才曝光，她近日在節目中透露對方是小5歲以上的弟弟，兩人是透過朋友介紹，不過，小甜甜也說這段緣份或許是月老牽線來的。

小甜甜最近在節目《命運好好玩》表示近幾年常常走訪廟宇，和閨蜜謝忻先後拜了30間廟，從國內到國外幾乎都去過，但遲遲沒有好消息。後來，她身邊有個長相、身材都很普通的女性友人去拜日月潭的月老廟，拜完後突然接到一通打錯的電話，沒想到對方事後又回撥：「妳的聲音很好聽，可以跟妳做朋友嗎？」兩人進而見面並交往，前陣子已經結婚了，讓小甜甜感到不可思議，決定效法友人去拜該間月老廟，第一次去的時候是2018年末，但是不管怎麼擲茭都得到陰杯。

小甜甜再接再厲，2020年的過年又再去一次，這次月老允諾替她牽線，單身6年終於嚐到戀愛的滋味，她透露自己已落在適婚年齡，常常對男友說很羨慕身邊友人都結婚生子，但考慮到男友年紀較小，可能還要再2年才會討論到共組家庭的話題。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)