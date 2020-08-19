◎幫小編滅火 外交部：從未說過中華民國是贅字

台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，外交部小編在臉書發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡)」，引發外界質疑是不是把「中華民國」當成贅字？外交部發言人歐江安今天澄清，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，外交部也從未說過「中華民國是贅字」。

◎中央擬開放一般旅館收防疫客 侯友宜：兩者不能混居

中央流行疫情指揮中心考量防疫旅館不足，研議開放一般旅館收防疫旅客，新北市長侯友宜19日指出，防疫旅館與一般旅館不同，有專門的分流與管制措施，垃圾也是專人處理，中央看到防疫旅館不足，就該用《傳染病防治法》協助業者加入，一般旅館就收一般客，防疫旅館就收防疫客，不能成為防疫破口。

◎童仲彥詐領助理費 二審判3年10月

網路直播主童仲彥8年前擔任台北市議員時，被控利用人頭詐取補助費12萬多元，還幫助理妻子不實投保勞保，一審依利用職務上機會詐取財物罪判囚7年半，二審認為他有自聘助理做選民服務，減刑後輕判3年10月。可上訴。

◎高鐵攜手老爺推限時優惠 入住最低32折

為引領國民旅遊風潮，台灣高鐵公司今日表示，特與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集團旗下指定飯店，可享房價最低特惠32折起，加購高鐵車票不分標準車廂或商務車廂，再享票價7折優惠。

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(中時新聞網)