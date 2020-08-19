彰化縣又爆民代涉貪，大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌貪汙，利用職務向公所轄區域工程廠商索賄，多次教唆黑道人士恐嚇，彰化地檢署布線1年多，18日發動搜索傳訊、拘提涉案的王宏銘及白手套等，19日上午向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署調查發現，44歲王宏銘2018年時任公所秘書時，開始向轄區施作太陽能輸電管排及電纜管路的工程公司索賄，教唆黑道人士張男，到工程公司或者是施工地點，恐嚇阻擋施工，或揚言要發動地方民眾抗議等方式，向被害公司索取財物。

而公司負責人或工地管理人拒絕交付，就利用公所秘書、或代表會主席的職務之便，阻擋工程進行，也曾在發動抗爭阻擋工程進行，廠商不堪其擾只能配合，王宏銘等人成功得手1310萬元賄款。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，今年7、8月間，彰化地檢署指揮法務部廉政署中調組、彰化電查站、縣刑大等單位，共計3次兵分多路搜索涉嫌人住處、辦公室共35處，並傳訊拘提涉案人40人到案說明。

葉建成說，本案前２次偵查後，已分別將索賄共犯黃女、白手套及教唆人士至現場恐嚇的彰男，居中協調的李姓廠商及黃姓廠商等人，向法院聲請羈押禁見獲准。

18日再將王宏銘、及48年次洪姓地方人士等10人拘提到案，經檢察官訊問後，認代表會主席王宏銘、共犯洪男涉有違反貪污治罪條例之藉勢、藉端勒索財物罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，19日上午向法院聲請羈押禁見。

(中時 )