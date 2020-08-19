喜歡聽電台內容，讓你不用時刻傷腦筋兼任DJ，為自己尋找合適的音樂嗎？蘋果（Apple）宣布旗下Apple Music內的廣播電台將從Beats 1更名為Apple Music 1，並將新增2個全新全球直播電台，包含以懷念在 80 年代、90 年代及 2000 年代人人耳熟能詳的歌曲為主的Apple Music Hits以及聚焦於鄉村音樂Apple Music Country，且能對 165 個國家或地區的樂迷播送。
蘋果自2015年推出Apple Music以來，Beats 1就是當家亮點服務。目前Beats 1已成為世界上收聽次數最多的廣播電台之一，持續播送深度藝人訪談節目，擁有的全球獨家與首播節目場次遠遠超過其他任何地方。這樣的文化與特色也將在Apple Music Radio當中延續，為樂迷、音樂產業，創作者等提供一個音樂界的最佳平台。
今日後，Apple Music當中的電台功能被命名為Apple Music Radio，而獨家廣播服務Beats 1則改為Apple Music 1。Apple Music 1 透過位於洛杉磯、紐約、那什維爾和倫敦的頂尖錄音室，成為流行文化交流和藝人主導的節目製作中心，同時也是世界各地藝人發行新音樂、發布新聞快報，並直接與其樂迷交流的全球目的地。Apple Music 1 由當家主持群 Zane Lowe、Ebro Darden、Brooke Reese、Dotty、Hanuman Welch、Matt Wilkinson、Nadeska、Rebecca Judd 和 Travis Mills 主導，並提供由音樂界知名人士組成的節目陣容，包括 Action Bronson、Billie Eilish、Elton John、Joe Kay、Lil Wayne、Frank Ocean、Vince Staples 和 The Weeknd，以及 Aitch、Kerwin Frost、HAIM、Lady Gaga、Nile Rodgers、Travis Scott、Charlie Sloth、Young M.A 及更多藝人的新節目。
Apple Music 1 還推出了幾場在世界各地播送拉丁音樂活力的節目，包括 J Balvin 的新節目和聽眾最愛的「¡Dale Play! with Sandra Peña」與「La Fórmula Radio with El Guru」。該電台還製作了「Africa Now Radio with Cuppy」，展現非洲最出色的本土音樂與藝人。
為了慶賀Apple Music 1電台推出，將增加2個全新全球直播電台，Apple Music Hits以及Apple Music Country。Apple Music Hits提供樂迷們在 80 年代、90 年代和 2000 年代耳熟能詳且深受喜愛的歌曲目錄。該電台收錄了知名藝人與主持人的精彩新節目，透過故事將聽眾與世界上最受歡迎的歌曲聯繫起來；Apple Music Country目標成為這個日益多樣化音樂類型的權威指引。這個電台融合當今最傑出的音樂，同時也向樂迷推薦新起之秀，以及緬懷當年塑造與定義鄉村音樂的傳奇歌手和經典曲目，因現代樂迷增加超經典鄉村音樂的選項。
用戶們訂閱Apple Music即可享受超過6000萬首歌曲， 當然也可聆聽Apple Music Radio，享受不間斷的音樂饗宴。透過 iPhone、iPad、iPod、CarPlay、Apple Watch、Apple TV、Mac、HomePod都可收聽Apple Music，打開網頁收聽 music.apple.com/tw/ 也可聆聽。懶得動手，也能動動口請 Siri 播放「Apple Music 1」、「Apple Music Hits」或是「Apple Music Country」。
(科技)
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