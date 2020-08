喜歡聽電台內容,讓你不用時刻傷腦筋兼任DJ,為自己尋找合適的音樂嗎?蘋果(Apple)宣布旗下Apple Music內的廣播電台將從Beats 1更名為Apple Music 1,並將新增2個全新全球直播電台,包含以懷念在 80 年代、90 年代及 2000 年代人人耳熟能詳的歌曲為主的Apple Music Hits以及聚焦於鄉村音樂Apple Music Country,且能對 165 個國家或地區的樂迷播送。

蘋果自2015年推出Apple Music以來,Beats 1就是當家亮點服務。目前Beats 1已成為世界上收聽次數最多的廣播電台之一,持續播送深度藝人訪談節目,擁有的全球獨家與首播節目場次遠遠超過其他任何地方。這樣的文化與特色也將在Apple Music Radio當中延續,為樂迷、音樂產業,創作者等提供一個音樂界的最佳平台。

今日後,Apple Music當中的電台功能被命名為Apple Music Radio,而獨家廣播服務Beats 1則改為Apple Music 1。Apple Music 1 透過位於洛杉磯、紐約、那什維爾和倫敦的頂尖錄音室,成為流行文化交流和藝人主導的節目製作中心,同時也是世界各地藝人發行新音樂、發布新聞快報,並直接與其樂迷交流的全球目的地。Apple Music 1 由當家主持群 Zane Lowe、Ebro Darden、Brooke Reese、Dotty、Hanuman Welch、Matt Wilkinson、Nadeska、Rebecca Judd 和 Travis Mills 主導,並提供由音樂界知名人士組成的節目陣容,包括 Action Bronson、Billie Eilish、Elton John、Joe Kay、Lil Wayne、Frank Ocean、Vince Staples 和 The Weeknd,以及 Aitch、Kerwin Frost、HAIM、Lady Gaga、Nile Rodgers、Travis Scott、Charlie Sloth、Young M.A 及更多藝人的新節目。

Apple Music 1 還推出了幾場在世界各地播送拉丁音樂活力的節目,包括 J Balvin 的新節目和聽眾最愛的「¡Dale Play! with Sandra Peña」與「La Fórmula Radio with El Guru」。該電台還製作了「Africa Now Radio with Cuppy」,展現非洲最出色的本土音樂與藝人。

Apple Music Radio中,原Beats 1更名為Apple Music 1,並增加Apple Music Hits以及聚Apple Music Country兩個全新電台。(摘自蘋果官網)

為了慶賀Apple Music 1電台推出,將增加2個全新全球直播電台,Apple Music Hits以及Apple Music Country。Apple Music Hits提供樂迷們在 80 年代、90 年代和 2000 年代耳熟能詳且深受喜愛的歌曲目錄。該電台收錄了知名藝人與主持人的精彩新節目,透過故事將聽眾與世界上最受歡迎的歌曲聯繫起來;Apple Music Country目標成為這個日益多樣化音樂類型的權威指引。這個電台融合當今最傑出的音樂,同時也向樂迷推薦新起之秀,以及緬懷當年塑造與定義鄉村音樂的傳奇歌手和經典曲目,因現代樂迷增加超經典鄉村音樂的選項。

用戶們訂閱Apple Music即可享受超過6000萬首歌曲, 當然也可聆聽Apple Music Radio,享受不間斷的音樂饗宴。透過 iPhone、iPad、iPod、CarPlay、Apple Watch、Apple TV、Mac、HomePod都可收聽Apple Music,打開網頁收聽 music.apple.com/tw/ 也可聆聽。懶得動手,也能動動口請 Siri 播放「Apple Music 1」、「Apple Music Hits」或是「Apple Music Country」。

(科技)