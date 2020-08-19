農曆7月就是俗稱的鬼門開，於今日(19日)正式開啟後，民眾紛紛做足了準備來祭拜即將到來的好兄弟們。在民間習俗中，鬼月雖萬事不宜，卻是一年中補財庫的好時機。中華民國星相學會副理事長小孟老師就分析出「6大帶財星座」，他們不僅在下半年財庫正旺，還有偏財運一路到年底喔！

●第6名 雙子座(5/22~6/21)：投資能回收，財庫漸入佳境

吉星落入雙子座的投資偏財宮位，並且進入天秤宮，表示過去有套牢的資金或股票都能有機會回收，若是小賭也能贏錢。

●第5名 巨蟹座（6/22～7/23）：靠人際帶財，財庫止跌回升

金星、火星、水星落入巨蟹座五宮，有強大的偏財運，再加上天王星移入朋友宮，代表周圍的人若推薦你一些投資標的都有機會賺錢，財庫也能止跌回升。

●第4名 天秤座（9/24～10/23）：家人賜財，正財提升

受到吉星移入財帛宮與本命宮，再加上木星落入家庭宮並進入摩羯宮，表示家人能給你正確的投資意見，幫你買彩券還有機會讓你中獎，不過逆行的木星也會讓你與家人產生口角。

●第3名 天蠍座（10/24～11/22）：靈感強大，以錢滾錢

海星落入偏財宮並進入雙魚宮，表是天蠍座靈感強大，下半年也有偏財運，想要投資的標的都有機會憑靈感以錢滾錢。

●第2名 獅子座：土地增值，桃花帶財（7/24～8/23）

火星、水星、金星移入財帛宮並進入處女宮，想要換屋或是有多餘資金的人，有機會買到增值的房子；金星在朋友宮也表示有機會遇見偏財桃花，喜歡你的人會買禮物給你。

●第1名 處女座（8/24～9/23）：拼命賺錢，快速進財

火星、水星、金星前後移入處女座的本命宮與財帛宮並進入天秤，顯示處女座很想拼命賺錢但也有過勞情況，要注意身體。另外，木星落在偏財宮有財運噴發、快速進財的跡象，抽獎運大大提升，但呈現逆行的話錢財容易流動，建議可以請專業人士管理。

(運勢)