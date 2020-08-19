上證指數19日早盤低開6點，盤中最低見3,420點，下跌30點，跌幅為0.88％，19日半日收報3,440點，下跌10點，跌幅為0.3％，成交額為人民幣（下同）2,840.54億元。

香港信報報導，深成指19日盤中最低見13,577點，下跌190點，跌幅為1.39％，半日收報13,623點，下跌145點，跌幅為1.05％，成交額為3,390.42億元。

滬深300指數半日收報4,786點，下跌26點，跌幅為0.54％。創業板指數半日收報2,641點，下跌60點，跌幅為2.22％。

各類股方面，金融股跌逾1％；化工、房地產、石油、有色金屬、鋼鐵股偏軟；電力、水泥股漲逾1％；煤炭股持穩。

另一方面，港交所表示，證券市場及衍生產品市場將於19日下午1時30分恢復交易。根據交易所規則，滬深股通將於下午1時30分恢復交易。當香港證券市場恢復交易時，將不設開盤前時段。設有開盤前時段的期貨合約，其開盤前時段將於復市前30分鐘開始。

(工商 )