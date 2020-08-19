美谷在隔夜呈現個別走勢，那指和標普皆破頂創歷史新高，帶動市場情緒。美元指數續下跌。

韓股從周二的收跌中恢復，周三開盤即上漲，後縮小漲幅甚至小跌，周三南韓KOSPI指數至午間小漲19點或+0.84%，為23137點。

南韓近三日出現疫情急升，周三新報確診人數297名，為自三月初以來美日新增數高位，亦連續六天出現三位數。政府已從周二開始收緊社交管制並擴大實施範圍。

韓股昨日收跌主要受到飆升的疫情而壓抑了市場情緒，南韓Shinhan投資證券分析師指出，今日反彈主要受到標普500創新高的刺激。

主要大型股互有漲跌，三星電子漲0.34%，SK海力士重跌2.9%。

現代汽車釋出新一代電動車發表日期，上午上漲1.5%。

外資上午在主板賣超802億韓元(約合6777萬美元)。

在境內結算平台中，韓元較前一日收盤價小漲0.01%，1183.6韓元兌一美元。在離岸交易平台中，韓元跌0.1%，1183.4韓元兌一美元。

MSCI亞太指數小漲0.42%。

(時報資訊)