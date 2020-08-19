台北國際自動化工業大展今開展，記憶體品牌宇瞻(8271)於本週台北國際自動化工業大展，完整呈現在智慧物聯的雙箭主軸，展出「AI+AOI智慧光學檢測方案」與「智能防疫熱感系統暨消毒整合方案」，呈現智慧物聯之應用實績。

宇瞻科技展出最新AI+AOI智慧光學檢測方案與智能防疫熱感系統暨消毒整合方案，前者能讓產線自動化運作並由系統自動分析瑕疵內容，後者則將高精準度的廣域熱感體溫量測系統、人臉辨識出入境管理系統、一站式消毒門系統與LINE即時推播警示等應用整合，有助於提升防疫效率。

宇瞻科技瞄準後疫情時代市場需求，已在大型藥廠成功導入人工智慧光學瑕疵辨識系統、於機關單位應用之防疫入口管控系統。

宇瞻科技於本週台北國際自動化工業大展，將首度展出最新AI+AOI智慧光學檢測方案與智能防疫熱感系統暨消毒整合方案，展現智慧物聯應用領域研發成果。

宇瞻科技近年致力開發光學檢測與智能物聯應用，針對產業與客戶痛點提出實用與經濟的解決方案。今年特別開發將人工智慧整合於AOI(自動光學檢查)的智慧檢測系統，實際應用於藥物、藥品包材相關的產線。

因應年初以來各機關單位的對新冠肺炎的防疫需求湧現，宇瞻與眾家在地廠商成為防疫國家隊一員，一同搶攻體溫量測與出入實名制需求市場。宇瞻的物聯系統整合團隊將高精準度的廣域熱感體溫量測系統、人臉辨識出入境管理系統、一站式消毒門系統與LINE即時推播警示等應用整合，目前應用於全台多處機關與學校。

(時報資訊)