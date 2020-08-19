曾有潰瘍性大腸炎病史日相安倍晉三近期健康再出狀況，在7月6日傳出在首相官邸內辦公室吐血後，雖然官房長官菅義偉表示安倍健康完全沒有問題，但據日媒《每日新潮》爆料18日指出，當時安倍並未如傳聞吐血，而是在辦公室內嘔吐，嘔吐物中還參雜鮮血，驚嚇了官邸工作人員。

日本共同社報導，安倍16日晚間傳出身體出現異狀，17日突然赴慶應大學醫院進行檢查，並且在醫院內待了7.5小時才離開。不過，雖然院方聲稱是先前6月例行性檢查後的追加檢查，以確保萬無一失，但政壇內關於安倍身體亮紅燈的傳聞仍不脛而走。

而根據《每日新潮》引述一名首相官邸關係人士表示，安倍確實沒有如先前報導傳聞中在7月6日當天吐血，但是他早上就感覺身體不是，在與東京都知事小池百合子討論新冠疫情對策後，突然感到暈眩，隨後嘔吐並含有鮮血，驚嚇了官邸人員。

報導也指出，傳在安倍入院檢查前的15日，就曾與副首相麻生太郎進行一小時的私下會談，而安倍當時表示，「一旦身體出狀況，我想讓麻生接任首相」，並希望讓他做完剩下任期。而據J-CAST引述獨立政治分析師有馬晴海的話說，日本政治圈盛傳，安倍晉三可能24日辭職，而暫定由麻生接任首相。

不過，據NHK今（19）日報導指出，經過三天健診的安倍，將於今日下午返回公務，持續討論新冠疫情應對策略。

(中時新聞網)