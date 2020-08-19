台南一早連3震 民眾好驚慌 14:032020/08/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南今早一連發生3起地震。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南一上午連3震好不尋常！台南今天從早上8點33分、41分、11點13分連續發生發生3起地震，11時13分地震同時，民眾都接到「國家級警報」，警報大響當下，不少人都感覺先接到警報才意識到有地震，雖然震動程度不像一早那麼明顯，但連續3震已經讓民眾言論紛紛。 台南市今年上午分別在8時33分、41分，與11時13分，發生芮氏規模4.2、4.5及4.7三起地震，震央都在台南六甲，氣象局公布各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。 (中時 ) #台南 #地震 #民眾 #11 #警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 準醫科生楊振杰又陷昏迷 南一中製加油音檔盼喚醒他 11:232020/08/19 生活 莽男枋寮火車站亂吼叫 襲警被制竟搜出身藏3把刀 11:352020/08/19 社會 政治限電是缺電遮羞布 04:102020/08/19 時論廣場 高鐵攜手老爺推限時優惠 入住最低32折 11:072020/08/19 生活 標得台南高鐵站台糖土地 清景麟團隊 推公園墅透天宅 04:102020/08/19 產業．科技 台南盼早坂中國犀回家 暫無下文 04:102020/08/19 藝文副刊 史上首見台南六甲連3震 規模全逾4「以前沒見過」 11:202020/08/19 生活 瑜伽女師捐報名費做公益 04:102020/08/19 地方新聞 自私男為搶淡橙橘口罩「多機」預購 她怒制止卻被大媽嗆 11:322020/08/19 社會 榨乾投資客3／神秘「孫小姐」勾結建商 造假轉讓契約捲房又捲錢 07:182020/08/19 社會 生活熱門新聞 直播》台灣輸出又增一例 寮國男子在台近半年返國確診 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 彰化主動篩檢遭調查 在地醫師聯名致信陳時中：犯了什麼滔天大罪 - 生活 豪華旅行社不敵疫情 利百加歇業、加利利裁員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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