台南一上午連3震好不尋常！台南今天從早上8點33分、41分、11點13分連續發生發生3起地震，11時13分地震同時，民眾都接到「國家級警報」，警報大響當下，不少人都感覺先接到警報才意識到有地震，雖然震動程度不像一早那麼明顯，但連續3震已經讓民眾言論紛紛。

台南市今年上午分別在8時33分、41分，與11時13分，發生芮氏規模4.2、4.5及4.7三起地震，震央都在台南六甲，氣象局公布各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。

(中時 )