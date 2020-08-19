藍委揭發新南向新買辦。（國民黨團提供）

國民黨立委連續開記者會爆料民進黨政府新南向誕生新買辦，國民黨立委林思銘起底一名商人「石原智慧」憑藉與綠營高層的良好關係，找國營事業穿針引線到印尼投資，近期更接連獲取經濟部重大補助以及與國營事業合作機會。

林思銘指出，今年5月中華電信新加坡子公司與新加坡Infinity公司簽署合資協議書，將共同成立控股公司發展印尼ICT資通訊事業，中華電信投資200萬美金，Infinity公司投資300萬美金。

但他卻發現，這家Infinity公司甫於2019年2月4日在新加坡成立，員工數才3人，資本額僅5萬美金，基本上就是個「空殼公司」，負責人就是石原智惠。林思銘質疑，資本額才5萬美金的公司要怎麼負責處理300萬美金的投資？再比對過往中華電信跟其他新南向國家合作的前例，都是找在地有代表性的公司合作，怎麼去印尼就是找石原智慧？這種投資風險相當大。

林思銘並再爆一個料，7月1日口罩國家隊的啟用儀式中，石原智惠改以Reliance Medical Technology董事長「石原智博」 的身分與立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦排 排站，儼然紅頂商人。但口罩國家隊的內部員工爆料，石原智慧強行要求將研發成功的國產噴熔不織布全套機器設備，優先供其運往印尼設廠、 賺取暴利，公司原本訂單卻因此被迫延遲。

林思銘也起底石原跟綠營的關係，台裔日籍的石原智慧與蔡政府關係匪淺，他曾任陳菊擔任高雄市長的市政顧問，與行政院政務委員鄧振中關係良好，並曾經以唯一民間人士身分，陪同鄧振中赴印尼訪問，不僅台糖、中油投資案有他的身影，近期更接連獲取經濟部重大補助以及與國營事業合作機會。

林思銘並指出，石原的身份相當多，2017出席農委會台澳經濟聯席會議的頭銜是DEG 國際能源集團董事長，台糖台印蘭花事業合作印尼考察Reliance Holding Group AG 主席，2019參加外貿協會「2019 年印尼臺灣形象展」伊士蘭教士聯合會經濟貿易代表處副主席，2020與中華電信新加坡子公司簽訂合資協議是Infinity負責人，2020台灣百分之百噴熔新產線啟用典禮又是Reliance Medical Technology董事長「石原智博」。

林思銘說，石原智慧這個人非常令人好奇，他身分多元，也不知何德何能，可以穿梭綠營、無往不利，國營事業從台糖、中油 到中華電信，都必須買他的帳、送上國家資源與其合作，甚至連國的防疫紓困預算都可以大辣辣地紓進他的口袋。

(中時 )