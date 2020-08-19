海碩國際網球系列賽與各位球迷相約2021年再見。（資料照／海碩整合行銷提供）

新冠肺炎疫情重挫今年體育賽事，雖然不少比賽復辦，但也不少比賽因為所有人員健康安全因素，以及政府邊境管制政策等暫時停辦，為國內職業網球盛典的海碩系列賽，高雄站男子賽事先前已宣布停辦一屆，台北站女子賽今天也正式宣布停辦。

海碩國際網球系列賽從舉辦以來獲得世界職業男網總會ATP、世界職業女網總會WTA及選手肯定，亦受到球迷、贊助商長年也熱情支持，不過今年新冠肺炎每日確診案例持續出現，根據衛生福利部疾病管制署公布的短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範，目前仍進行邊境管制，並針對入境人士進行居家檢疫14天措施，額外的停留天數及花費影響各國頂尖好手來台參賽意願及可能性。

台北海碩網球公開賽每年都吸引世界頂尖好手前來參賽，2017年女單冠軍是現今世界第8瑞士好手班西琪。（資料照／海碩整合行銷提供）

海碩集團與中華民國網協討論後，為維持賽事多年來的規格，顧及選手、教練團隊、觀眾與賽會工作人員的健康和安全等面向，必須忍痛取消今年海碩女網賽，和球迷相約2021見。

台北海碩職業女網賽從2007年開始舉辦，是台灣歷史悠久的職業女網賽，在海碩集團與中華網協努力下，從總獎金5萬美元的ITF（國際網總）系列賽，成長為總獎金12.5萬美元加住宿招待的全球第一場WTA挑戰系列賽，比賽地點也從楊梅東森陽光山林俱樂部，前進到台北小巨蛋，吸引國內外好手參加，目前世界第8的瑞士女將班西琪（Belinda Bencic）2017年就在台北海碩女網賽拿過冠軍。

(中時 )