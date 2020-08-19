川普政府17日升級華為出口禁令，進一步封殺華為的技術限制，徹底防堵其取得晶片技術的所有管道。對此，美媒專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，這是要消滅華為祭出的「致命核彈」，恐將遭到北京報復。

美國新的限制措施，將覆蓋華為可能尋求從第三方設計公司購買現成設計產品。原先聯發科因5G手機晶片中的美國技術含量低於25％，可直接出貨華為，如今美方擴大出口禁令，聯發科未來恐無法直接出貨華為。

高燦鳴表示，川普祭出「核選項」擺有要消滅華為。他認為，在晶片開發的數十個步驟中，美國技術是不可或缺的一部分，包括半導體軟體大廠新思科技（Synopsys）、Cadence，以及設備大廠科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）等美企所擁有的技術在晶片研發過程都相當重要。

若新禁令要擴大解讀的話，甚至可以禁止使用通用技術，如微軟（Microsoft）的Windows系統或是英特爾（Intel）的PC處理器都會被排除。

高燦鳴認為，華為或許能在這些供應商中，找到非美技術的替代供應鏈，但仍需要花費不少時間，重點是大陸並沒有。儘管陸廠花費數十億美的支出和投資，不過大陸的半導體技術仍遠遠落後美國。

面對這場不對稱的科技戰爭，大陸官員認為，北京政府不會坐視華為在砧板上任人宰殺，恐將採取一些報復的行動。

高燦鳴則表示，對大陸而言，恐怕別無選擇，而華為將成為大陸「偉大戰鬥」的象徵及化身。

(中時新聞網)