詹姆斯雖然繳出大三元成績單，可惜挽回不了湖人敗仗命運。(美聯社)

湖人與拓荒者的巔峰對決在今天上演了，詹姆斯繳出史上第一的20+、15+、15+的大三元成績單，但卻不敵利拉德的特大號三分球，最終湖人93比100敗給了拓荒者，東區第一種子同日落難。

詹姆斯生涯13次季後賽，首輪全部過關，13次季後賽首輪首戰則是12勝1敗，唯一敗績就是上賽季敗給溜馬。而今日又遭到拓荒者狙擊，吞下生涯季後賽首輪首戰第二敗，接下來就得小心生涯季後賽首輪13次全部過關的完美紀錄能否延續下去了。

詹姆斯過往生涯季後賽首輪首戰有2次大三元數據，今天繳出23分、17籃板、16助攻，生涯第3次，而且根據統計數據，詹姆斯是NBA史上能在季後賽單場攻下超過20分，抓下15個以上籃板，送出15次以上助攻的超級大三元球員，無奈這樣的好成績依舊挽回不了球隊敗陣命運。

拓荒者全場只用8名球員上陣，利拉德不愧是被評選為有威脅湖人霸業的實力，不但砍進6顆三分球，10次罰球完美全進，攻下全場最高34分、5籃板、5助攻，當中最重要的一顆球就是第四節剩下3分13秒雙方平手的時候在中場附近投進超大號三分球，這一投讓湖人陣營全部傻眼，緊接著又助攻給安森尼飆進三分球，連續外線重砲轟擊，打得西區龍頭措手不及。

詹姆斯以及安東尼戴維斯連續出手命中，湖人將差距縮小至2分，然而崔特的三分球徹底澆熄了紫杉大軍的反撲氣焰，最終拓荒者上演了老八幹掉大哥的精彩戲碼。

不能說爆冷落敗的湖人，首輪碰到拓荒者本就是一場硬仗，除了詹姆斯外，安東尼戴維斯28分、11籃板，庫茲馬14分、8籃板，丹尼格林10分，全隊投籃命中率僅35.1%，三分球更是32投5中，投籃命中率只有15.6%，比拓荒者足足少了10顆三分球，不輸也難。

(中時 )