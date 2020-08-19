中美貿易戰愈演愈烈及大陸5G基地台建置趨緩，銅箔基板廠—聯茂(6213)謹慎看待第3季營運，日系外資認為，CCL(銅箔基板)規格持續升級中長期趨勢不變，重申聯茂「買進」評等，目標價166元。

美國對華為封殺一波接一波，繼今年5月15日華為新禁令後，美國商務部17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效，讓已飽受旺季可能不旺之苦的5G基站相關個股承受新壓力。

聯茂上半年合併營收為130.9億元，年成長16.26%，營業毛利為26.24億元，年成長23.19%，合併毛利率為20.05%，年增1.13個百分點，稅後盈餘為12.43億元，年成長14.77%，創下歷年同期新高，每股盈餘為3.91元；受到大陸5G基地台建置趨緩影響，聯茂7月合併營收下滑至21.18億元，累計前7月合併營收為152.13億元，年成長13.77%；聯茂表示，由於中美貿易衝突未解，謹慎看待第3季。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能將於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

日系外資指出，由於5G相關需求放緩，聯茂預估第3季營收及毛利率均將呈現季減，不過聯茂認為，5G基站AAU重新設計對CCL影響有限，並無材料降級且面積可能增加，公司亦有機會拿下更多的份額，且公司以成為新平台Eagle Stream主要供應商為目標，雖然近期公司股價因第3季前景不佳及大陸5G需求低迷表現不佳，但看好CCL(銅箔基板)規格持續升級中長期趨勢不變，重申聯茂「買進」評等，目標價166元。

(時報資訊)