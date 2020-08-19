智慧製造主題展會Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，今天起一連四天在南港展覽館展出。上銀(2049)總裁卓永財表示，在疫情影響下，導致今年全球相關大展喊停，台北智慧製造主題展會可說是全球第一大展，今年展場來看，應用軟體在增加，加上美中貿易讓供應鏈移轉，世界趨勢走向「軟硬」兼施及地區性，也帶動智慧製造升級，印證智慧製造及智慧自動化的路不變，工業4.0時代已經來臨。

今年有八大主題區，包括「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨模具製造設備展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」、「台北國際數位化機械要素展」及「台北國際冷鏈科技展」，以未來工廠為主題展示從製造端到應用端的軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程、提高附加價值的升級轉型策略。

台灣在機器人與自動化領域的實力在國際上備受肯定，本屆國內參展商包含機械手臂暨關鍵零組件龍頭上銀、自動化生產製程設備大廠盟立(2464)、協作機器人達明機器人、運動控制及伺服馬達的台達電(2308)、工廠升級自動化決方案供應商廣運以及AI 3D機器視覺專家所羅門(2359)、工業電腦研華(2395)等企業；外商公司則有機械手跨頂尖品牌ABB、同為四大家族之一的FANUC(世紀貿易)及自動化產線設備整合供應PANASONIC、EPSON、MITSUBISHI等。

模具產業受工業4.0概念帶動「T零量產」導入軟體技術及工業數據分析，藉此提升設計及生產質量。今年參展商有：梧濟、徠通、台灣中澤、昱來、科盛、富強鑫(6603)、富雄鋼模等，從鋼材、線切割技術、分析軟體到射出成型機，完整呈現模具產業智慧化生產歷程。

3D列印展今年加入台北科技大學「大量客製化積層製造研究中心」，發表學界研究成果；醫療與工業級機台應用由揚明光(3504)(MIICRAFT)、實威(8416)、品測、工研院、中佑精材、可成、勝博、茂太，展示高精密3D列印技術；消費型設備供應商如：天馬、達億、三帝瑪、新纖(1409)、明燿、普羅森、元力智庫、邁雅等。

(時報資訊)