王瞳、艾成在上月底閃電宣布結婚，兩人終結愛情9年長跑，終於正式升格當夫妻，新婚的王瞳雖然忙拍戲，不過她也樂於在網分享工作日常，而王瞳則在昨（18日）曬出3年前與舊愛林佑星合照，而王瞳身旁的艾成則大器露笑。

王瞳昨晚在IG限時動態曬出3年前的回顧照，只見她、艾成以及前男友林佑星同框，林佑星手比讚，王瞳和艾成則是對著鏡頭露燦笑，三人不避諱過往同框，艾成大方露笑更是大器。

王瞳IG限時動態全文。（圖／取材自王瞳Instagram）

其實王瞳、艾成在上月底閃婚時，前男友林佑星就大方祝賀，他樂見王瞳戀情開花結果，讚艾成是完美男人典範，並感性說：「幸福可遇不可求，自己追求來的會更加珍惜。」

而王瞳在2017年時也曾曬出3人同框照，並發文為林佑星慶生：「誰說分手了不能做朋友～林佑星 0906生日快樂」，同時還在文末標記：「#這樣的關係很好#平時不打擾只在心中默默祝福希望對方好」。

(中時新聞網)