美科技股讓標普500升破天花板高點，驅動日本主要科技股的揚升。周三日經225指數晨收漲50.68點或+0.22%，為23101點，午休後上漲78點。東證一部指數漲2.14點或+0.13%，為1612點。

部分科技公司已經能從新冠疫情產生的新類型需求中得利，他們將持續看好，三菱日聯大摩證券分析師表示。

軟銀報出在全球股市的投資獲利，上午漲2.0%。任天堂股價一度上漲1.2%突破近12年新高，目前上漲1.17%，暫報53450日圓。

IT設備和服務公司富士通和恩益禧(NEC)，分別上漲2.5%和3.9%。

日本上午公布出口以及機械訂單數據，較市場預期跌更多。交易所上午顯示出對該數據極少的交易反應。

在Mothers市場的創業股上揚，本月稍早剛上市的Modalis醫療大漲12.2%。

索尼大跌2.4%。新聞傳出對沖基金Third Point大筆賣出手中索尼持股，雖然有投資人認為對索尼的長期影響是微不足道的。另外作為華為手機的供應商之一，索尼億感受到美國制裁華韋的壓力。

其他華為供應商，太陽誘電(Taiyo Yuden)跌2.3%，村田製作所下滑0.8%。

(時報資訊)