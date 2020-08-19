松瑞藥(4167)上半年獲利及每股盈餘雙創歷史新高，下半年表現可望優於上半年，今日股價開高後維持高檔格局，漲幅在2%以上。

美國市場目前處於供不應求情況，松瑞藥在美國的銷售夥伴已接獲大額訂單，預期下半年出貨量將倍增，訂單能見度已達明年底；此外，松瑞藥的厄他培南第二條產能，預計也將於下半年核准後產生營收貢獻，將可持續為松瑞藥提升在美國的營收比重，估計下半年營收及獲利皆將挑戰歷史新高。

松瑞藥自2019年取得美國厄他培南的藥證後，便增加了第二張門檻極高的針劑藥證。目前全球具有供貨厄他培南針劑至美國市場能力的廠商屈指可數，是為寡佔市場，且在美國的銷售額巔峰達4億美元，全球銷售額更超過6億美元。

厄他培南是台灣藥廠所擁有的ANDA藥證中，藥品單價最高、市場規模最大的針劑產品。松瑞藥在美國市場中，隨著厄他培南以及美洛培南兩項重點產品的市佔率持續擴大，松瑞藥目標將成為台灣學名藥廠出口美國市場銷售冠軍。

松瑞藥上半年獲利1.14億元，每股盈餘0.42元，雙雙改寫歷史新高，美國市場Sandoz與Apotex等主要客戶訂單持續增溫，松瑞藥下半年表現可望優於上半年，全年在美國的針劑銷售量至少翻倍成長。

(時報資訊)