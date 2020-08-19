時力立委邱顯智今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，台灣氣溫屢創新高，勞動部卻僅建立預警機制，應制定高溫假，保護面臨高熱風險的勞工。

今日除邱顯智外，包括身為台電員工的新北市產業總工會理事長洪清福及台灣郵政產業工會副理事長陳廣志等人，也都到場。

邱顯智指出，2018年5月，勞動部長許銘春表示將研究制訂高溫假，來因應極端氣候可能對勞工造成的傷害，但2019年卻又改口說歧見過大，因此僅製作「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」提供預警機制。

邱顯智說，依《職業安全衛生法》第6條的規定，雇主必須提供預防高溫導致熱傷害的安全衛生設備及措施，若有違法的狀況，可逕行開罰3萬至30萬元。根據勞動部所提供的資料， 2019年進行高氣溫戶外作業的專案勞檢共2225場，查到1217次違法，結果只罰了1次，其他都是「通知事業單位限期改善」。

邱顯智表示，近年來台灣氣溫超過36度的日子逐年增加，7月24日，台北市氣象站更偵測到39.7度，創下自1897年設站以來的最高紀錄。今年截至7月24日，因中暑等熱急症至急診人次高達1722人次，較去年同期增加4成。

洪清福表示，台電高架作業屬於重勞動工作，高溫濕熱的天氣容易導致員工反應速度不及，過去就曾經發生修理變壓器時不慎感電的狀況。當氣溫達到37至40度時，就該休息，並將休息時間納入工時。惡劣氣候的工時不該超過8小時，也應該發放高溫津貼。

陳廣志表示，今年也發生過郵差送信送到暈倒，但是郵局所設計的制服悶熱不易排汗，再加上郵遞業務量龐大，人手不足，勞動部說要避開炎熱時段出勤，實務上根本不可能做到，希望郵局能夠考量現實狀況，發放高溫津貼。

邱顯智認為，目前勞動部的高溫作業勞工作息時間標準，只針對室內高溫的勞工，沒有考慮到戶外勞工面臨極端氣候所導致的熱傷害風險，勞動部應該要修正相對應的規範。

(中時 )