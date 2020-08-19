仿真月球正面遭刻「小瑋、歐戀」等破壞字樣。（許家寧攝）

仿真月球正面遭刻「菲」等破壞字樣（許家寧攝）

仿真月球正面遭刻「呆呆熊」等破壞字樣。（許家寧攝）

民眾靠近端詳月球上的留言字體，大罵破壞者沒品。（許家寧攝）

橫跨大漢溪的新月橋，夜色優美為民眾晚上休閒約會勝地。（許家寧攝）

新北市河濱幸福二部曲，在新月橋上打造仿真月球藝術光雕。（許家寧攝）

新北新莊大漢溪畔的「新月橋」為全台跨距最長的行人與自行車專用陸橋，市府在橋上打造仿真月亮光雕，讓民眾月下求婚，見證浪漫愛情，但近來月球表面遭人大方示愛，刻上「菲」及「呆呆熊」等戀人絮語，宛如留言板，讓市府氣炸，決定提告。

新北市府今年520舉辦河濱幸福二部曲，讓不少戀人們在「巨型月亮」浪漫氛圍下求婚成功，也成為民眾夜裡休閒約會的熱門景點，昨晚被發現月球正面被刻上「小瑋、歐戀」、「菲」、「呆呆熊」等字樣，相當顯眼，引發民眾圍觀熱議，怒批缺德。

高灘地工程管理處長謝俊隆表示，新月橋過去3個月來並未傳出類似破壞情況，破壞字樣看起來為鑰匙等尖銳物造成，已調閱周邊影像追查，將對破壞公物民眾提告處分，即日起每晚保全也會每半小時巡邏一次，並調整監視器拍攝角度，

破壞已經造成！謝俊隆無奈說，仿真月球在晚上配合燈光展示，作品評估難以百分百恢復原貌，將請廠商今晚前往確認受損範圍，以顏料覆蓋，盡量恢復原貌，呼籲民眾保有公德心，愛護公共藝術，「要畫就回家畫自己的牆壁！」

新北市府今年推出「河濱幸福三部曲」，首部曲為三重辰光橋的愛情鎖，已有千對情侶鎖住2人堅定不移的戀情，二部曲為新月橋的月下求婚光雕，三部曲預計10月在八里河岸打造婚攝裝置藝術，讓準新人們在水岸留下浪漫回憶。

(中時 )