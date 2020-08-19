農委會今(19)日舉辦「感謝有您、牛轉乾坤」感恩活動，感謝狀給52位牛結節疹免疫措施有功人員，且特別準備來自金門的高粱酒組合、金門牛肉乾禮盒，表達金門畜產業者的感謝，由主委陳吉仲親自致贈。

農委會表示，金門縣養牛產業年產值約2億元，是相當重要的經濟產業，因此7月10日金門出現首例牛結節疹案例後，農委會旋即成立應變小組，與相關部會、地方政府通力合作防堵疫情擴大，防檢局更在第一時間聯繫民間獸醫師、獸醫系所師生等籌組疫苗注射隊，並整合各縣市防疫物資，立即投入疫苗注射工作。

農委會指出，7月22日收到歐盟捐贈的萬劑牛結節疹疫苗，7月23日起於金門縣進行施打，截至8月4日共完成472場、6342頭牛隻疫苗注射。

農委會進一步指出，由於牛結節疹潛伏期可達28天，因此若牛隻在接種疫苗前已潛在感染，近期仍可能會有零星案例發生，疑患牛將進行撲殺，至於其他健康牛隻已施打疫苗，待抗體產生後，即可保護免於感染。

農委會呼籲，養牛場的蚊蠅防治策略以環境管理、物理防治為主，盡量保持牛場環境乾燥，減少牛隻被叮咬的機會，維護牛隻健康並增加農民收益。

本場活動出席貴賓包括農委會主委陳吉仲、副主委黃金城，以及防檢局局長杜文珍、副局長徐榮彬，金門縣政府秘書長陳朝金、文水成處長也特地從金門前來參加；帶領注射隊的中興大學莊士德教授、嘉義大學賴治民教授、屏東科技大學劉世賢教授、吳弘毅教授、李旭薰教授等。

(中時 )