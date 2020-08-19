疫情來襲具挑戰，誠品生活把握機會調整經營體質，根據未來性、獲利性、公共性等三項指標，計畫性關閉8～10家老舊社區店與百貨高樓層店點，同時針對具備高度發展性的店別，如誠品信義店、松菸店、台北車站K區站前店、新竹巨城店等，積極投入改造資源。將在2021年輕盈啟程，配合新開發的電商平台上線開啟新一波展店。

今年上半年，誠品生活計畫性關閉的店別有6家店，下半年預計再關3家店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪捷運書店、預計營業至10月底的東湖店，除敦南店外規模多為小型店點，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約3％，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目。

同時針對具備高度發展性的店別投入改造資源，以誠品信義店為例，今年6月起開始24小時營業，前2個月已帶動書區業績成長1,000萬元；新竹巨城店7月完成8年來最大改裝，挑高7米的閱讀大道陽光灑落，業績相較去年同期成長50％。

另外，已於4月得標續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪營業空間，將於第四季後進行局部改裝，日前備受關注將於8月底結束的M區捷運書店其實僅約69坪空間，未來將整合融入K區站前店經營，持續提供讀者與差旅過客優質的服務。

這一波除舊佈新，誠品藉機重新調整展店策略，未來從小型社區店到後續與裕隆合作將開出的大型購物商場，預期連鎖而不複製的經營模式，將迎來新一階段的突破。

誠品生活董事長吳旻潔在股東會曾預告今年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置。誠品生活除了持續默默佈局近3年的全通路計畫，目標是成為台灣民眾閱讀與生活的全通路平台，亦將於下半年更新更完善的會員制度與APP數位服務，希望誠品生活近250萬名會員，在明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務。

(工商 )