蔡英文總統（左）19日由國發會主委龔明鑫（右）陪同出席三三會8月份例會演說，並閉門跟企業代表座談（陳怡誠攝）

總統蔡英文今天在三三會中明白指出，透過消費、民間投資、公共投資等三引擎同步點火，「我有信心可以有效帶動國內景氣回升。」

她說，因為政府超前部署、全民團結防疫，目前國內大部分企業生產都能維持正常，台灣防疫成績也受國際媒體肯定，彭博就把台灣評比為世界第一，也因此雖然國內經濟難受衝擊但很快重新站穩腳步，尤其在大家努力下，台灣上半年GDP維持正成長，表現優於絕大多數國家，對於受影響企業與個人，政府也推出史上最大規模1兆5百億元的紓困振興措施，做企業、勞工朋友最堅定的後盾。

蔡英文說，四月三三會、工總、商總與工商協進會舉行閉門會時，當時大家最關心疫情衝擊，目前情況來看，雖然台灣要面對的挑戰還是很多，但我們已經攜手走過風浪最大時候，接下來政府還會加碼推動紓困三點零2100億元特別預算，還有六兆元擴大投資都會逐步落實，透過消費、民間投資、公共投資等三引擎同步點火，我有信心可以有效帶動國內景氣回升。

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