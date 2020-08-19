台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，外交部小編在臉書發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡)」，藍委質疑是不是把「中華民國」當成贅字？國民黨立委吳斯懷痛批外交部長吳釗燮，請吳釗燮弄清楚他當的是中華民國外交部長，不是「台灣國部長」。

吳斯懷質疑，難道外交部認為中華民國是贅字？蔡英文領導的政府，全面執政，國會過半，想搞台獨，就大膽公投或修憲，不要說一套做一套，小鼻子小眼的在一些名稱上做文章自嗨。

吳斯懷認為吳釗燮「失格」，他說駐索馬利蘭代表處是目前所有外館中，唯一以「台灣」為名運作的外館，意義很重大。吳斯懷要吳釗燮弄清楚他當的是「中華民國外交部長」，不是「台灣國部長」，有本事把剩下的15個邦交國外館全部改名為台灣，那才真的是意義很重大。

對於外交部發言人歐江安表示，外交部尊重並肯定小編的創意。吳斯懷反問請問歐，外交部誰說的話算數？尊重並肯定小編的創意代表部長非常認同這種表述及輕挑的用語？要不要尊重國人的看法？

吳斯懷指出，索馬利蘭脫離索馬利亞，獨立成為「索馬利蘭國」，各國為避免得罪索馬利亞，都不敢給予外交承認。至今在國際沒有一個邦交國，聯合國不承認、美國也不承認，就連非洲團結組織（OAU）都不承認。

吳斯懷質疑，與索馬利蘭互設辦事處，對台灣的外交空間及國際參與而言，完全沒有幫助，還要擔心跟一個不被其他非洲國家承認的國家過從甚密，會引發其他非洲國家不滿。大家睜大眼看著中華民國外交部，未來要付多少錢給這個全世界都不承認的「國家」。

(中時 )