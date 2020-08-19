台北捷運信義安和站聯開案，柯市府遭質疑圖利建商，柯市府今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，時任副市長、現任監委陳景峻也在內，陳景峻今喊冤，澄清自己只是職務代理人，並非主導，政治炒作太不厚道。對此，柯文哲今中午赴黨團出席黨政聯繫會報受訪回應，「唉唷，這是市議會簡舒培施政總質詢要求我們移送，這跟我有什麼關係」。

針對遭柯市府移送政風處，陳景峻今出面受訪不滿表示，這是內部調查的事項，「若認為還有其他意見，應該再問我，為何沒有再問我，就把它丟出來政治炒作，這不太好吧」。

面對陳景峻回批柯市府不厚道，柯文哲今中午赴黨團出席黨政聯繫會報前面對媒體提問，先是裝傻「遭到做什麼？」媒體再追問，柯文哲嘆氣表示，唉唷，市議會市政總質詢，簡舒培要求我們移送阿，這跟我有什麼關係。

對於陳景峻批評柯文哲對下屬不厚道，柯文哲回嗆，「他們民進黨裡面自己內鬥，甘我闢事」。

(中時 )