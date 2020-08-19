新冠病毒至今看不到盡頭，又有旅行社撐不下去。專門經營高檔團的利百加旅行社今日傳出，自10月起暫時歇業，40多名員工資遣優退，同集團以歐洲團聞名的加利利旅行社則縮編，一半留職停薪及優離，剩下一半留下等待復甦。

根據利百加18日發布的內部公告，公司因疫情影響業務縮減營運困難，忍痛決議於10月1日起歇業；全體同仁最後在職日為9月30日，人資將提供非自願離職證明書及退保文件，以利同仁申請失業給付。公告強調，公司做出該決策實屬不得已而為之，感謝同仁過去辛勤付出、支持和理解。

加利利旅行社、利百家旅行社董事長彭榮富說，不單純是財務問題，而是不忍員工空轉；他說，如果疫情超過2、3年，員工一直沒事做，每天上班就是打毛線、上網，對員工的人生而言是在空轉，不忍毀掉一個人的人生，避免對員工產生永久性傷害而做出如此決定。

彭榮富說，利百家申請歇業，先暫時停業，40多名員工優離、協助轉介工作；加利利採取人力縮減，100多名員工留下50人為了復甦做準備，另30人申請留職停薪、20人資遣優離，待疫情結束，生意恢復再把員工盡量找回來。

(中時 )