富藝斯與保利兩大拍賣行19日宣佈，將於11月首度在香港聯合呈獻「20世紀及當代藝術」秋季拍賣。兩大拍賣行將透過此次合作，加強並拓展彼此的全球業務。

此次合作將取代兩家拍賣行各自的「20世紀及當代藝術」香港秋拍。其中，夜拍將呈現國際知名藝術家包含畫作、雕塑和其他媒介作品之創作，並在日間拍賣呈現新晉藝術家的作品。在拍賣舉行前，兩家拍賣行將於北京、上海等大陸主要城市舉行相關活動及預展。

富藝斯全球行政總裁愛德華．杜爾曼（Edward Dolman）表示，亞洲藝術市場持續增長，合作項目除了推動富藝斯在大中華區的發展，也為保利提供全球專家團隊的專業經驗和國際資源。富藝斯亞洲區主席陳遵文（Jonathan Crockett）表示，今年是富藝斯進軍亞洲五週年，與保利的合作關係將充分運用兩大品牌的豐富資源及影響力。

保利文化集團董事總經理兼保利拍賣董事長蔣迎春表示，通過拍賣行之間的合作，實現資源分享、互利共贏。保利與富藝斯在全球藝術品拍賣市場，各有不同區域的優勢與影響力，保利集團對此次合作寄予厚望。

富藝斯是擁有超過兩百年歷史的國際拍賣行，2015年底在香港成立亞洲區總部，2016年起每年於春秋兩季在香港舉行大型拍賣會，囊括現當代藝術、珠寶和鐘錶三大門類，成績逐年增長，至今已在亞洲區八個主要城市成立辦事處或派駐代表。今年7月，富藝斯在香港舉行的「20世紀及當代藝術和設計」拍賣錄得亞洲區歷來最高總成交額2.72億港元，並刷新六位藝術家世界拍賣紀錄。

保利拍賣成立於2005年，2010年起保持全球中國藝術品拍賣成交總額第一， 2019年成交額86億元人民幣。保利香港拍賣成立於2012年，同年11月舉辦第一場拍賣會，2019年成交總額近17億港幣，在現當代藝術部表現佳，目前保持趙無極「甲骨文」時期、吳冠中油畫及奈良美智雕塑和裝置作品之世界拍賣紀錄。

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