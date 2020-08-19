還是很愛用Internet Explorer（IE）瀏覽器嗎？微軟（Microsoft）計畫逐步減少旗下服務對Internet Explorer的支援，加快使用者遷徙到新版Edge瀏覽器的速度。這究竟有沒有效果？時間將會證明。

就如同蘋果旗下會有不少釘子戶，堅持使用舊款iPhone一樣；微軟也面對不少用戶仍舊愛用舊版作業系統、舊版Internet Explorer瀏覽器的窘境。根據《The Verge》報導，微軟打算進一步出手，改變現狀。按照微軟的計畫，2021年8月17日Office 365（現在已更名為Microsoft 365）、OneDrive雲端儲存服務、Outlook電子郵件服務，都不再對Internet Explorer 11 (IE 11) 提供支援。不僅如此，在疫情下用戶激增的Teams服務則是將在2020年11月30日就對IE 11終止支援。

微軟方面指出，在上述終止服務的日期到期後，IE 11的使用體驗將會因此降級，因為Microsoft 365的部分功能將無法藉由IE 11來使用。

此外，微軟也將在2021年3月9日停止對舊版Edge的支援，在此之後就不會再針對舊版Edge提供安全更新。一切的一切，都是微軟為了推動用戶轉用基於Google開放原始碼架構的Chromium的Edge瀏覽器的努力。為了讓用戶可以順利從IE 11轉移到新版Edge瀏覽器，微軟承諾將會盡可能讓移轉過程順利。如果你擔憂上述微軟的計畫會對你的上網以及使用微軟服務的經驗帶來影響，不如趁早開始規劃搬移到新版Edge瀏覽器的時程吧！

當前桌面端網路瀏覽器市場佔有率。（摘自NetMarketShare）

根據NetMarketShare網站統計，當前桌面端盛行率最高的網路瀏覽器仍是Google旗下的Chrome（68.81%），接著則是Firefox（7.83%），之後則是Edge（7.04%）以及IE 11（5.44%）。跟Edge的市佔率對比，IE 11的存在感仍舊是不低，代表仍有不少使用Windows內建網路瀏覽器的用戶愛用經典的IE，勝過Edge。

(科技)