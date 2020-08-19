伊甸基金會象圈工程計畫從2006年啟動至今已經15年，當初啟動的原因是許多偏鄉要廢校或併校，讓偏鄉無所適從、憂心社區恐怕也會被裁撤，伊甸基金會便啟動「象圈工程計畫」，從提供早餐、課輔開始，至今也有如產業發展、職涯探索等服務，至今已協助87處社區協會、教會。

如在苗栗泰安溫泉附近的達比拉斯部落，在10年前僅有40歲以上的中高齡及20歲以下的兒童，苗栗縣泰安鄉達比拉斯教會牧師魯薩‧達路表示，因為部落缺乏工作機會，人口外移十分嚴重，2012年申請伊甸象圈工程計畫，從提供學童早餐、課後輔導、籃球營隊、文化深耕等，目前還包括產業培力等，讓年青人願意回來，「現在每逢周末就可以看到年輕人的面孔」。

據伊甸調查87個象圈計畫合作單位，發現仍有56％的單位認為「缺乏在地就業機會」是社區改變及發展困難原因，也有68％的象圈學童希望增加職業探索的機會，因此，伊甸基金會擬在象圈工程計畫中新增產業培力、職業探索等項目。

伊甸基金會每年投入約3000萬在象圈工程計畫，其中滙豐銀行從10年前開始與伊甸合作、投入逾4200萬捐款，伊甸基金會執行長林文賓表示，象圈工程計畫不提供社區一套解方，而是透過專業陪伴及專業知能，陪著社區一起成長，打造一座守護弱勢家庭的溫暖堡壘。

(中時 )