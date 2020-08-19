夏如芝懷孕後仍四肢纖細。（伊林娛樂提供）

夏如芝懷孕後仍四肢纖細。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂藝人夏如芝今年3月與交往1年半的張捷登記結婚，隔月再宣布懷孕喜訊，九月即將「卸貨」。懷胎8個多月的她透露，女兒「小芝麻」在肚子裡頭好壯壯，和老公已經迫不及待要迎接小芝麻，嬰兒用品、嬰兒床、可愛的衣服都準備好了，甚至連母女裝都採購完成。

夏如芝表示，懷孕初期胃口比較差，連最愛的手搖飲都不愛喝，偶爾睡不好，所幸有神隊友老公張捷，時時刻刻照顧她，而四肢纖細的她，目前體重僅胖了6公斤；她擔任煥妍益孅菌形象大使後，才發現有身孕，原本擔心會影響工作，沒想到廠商獲知她懷孕也很為她開心，因產品成份孕婦食用也沒問題，夏如芝就可安心在懷孕期間補充膠原蛋白和鐵質。

她坦言，當媽媽後，心態真的會改變，「現在做任何事都會先想到寶寶，食衣住行都是寶寶優先當出發點。」喜歡偶爾哼哼唱唱的她說，「小芝麻」好像很喜歡聽她唱歌，因為有一次她在唱歌，感覺「小芝麻」在肚裡聽，歌聲一停，「小芝麻就一直動來動去，好像叫我繼續唱一樣。」非常有趣。

除了重視懷孕期間的身體健康、寶寶的營養外，夏如芝也特別重視肚皮保養，因為很擔心有妊娠紋，所以從懷孕起，每天勤擦妊娠油、霜。她也和在肚子裡的小芝麻喊話：「我跟爸爸都很期待妳來到我們的生命跟生活，希望妳健康快樂平安長大，還有我們真的很愛妳，希望妳也跟我們一樣愛我們、珍惜我們喔！」洋溢幸福氣息。

(中時 )