美國商務部周二公布，美國今年第二季電商銷售額成長逾31%，顯示新冠肺炎疫情進一步加速了網購消費成長。

報告指出，第二季美國線上銷售額為2115億美元，較第一季的1603億美元大幅成長31.8%，成長速度遠遠超過第一季的季增2.4%。第二季電商業務占美國整體銷售額的16.1%，亦較第一季占比11.8%進一步擴大。這些數據再度印證新冠肺炎疫情已加快許多美國人轉向電商購物的消費模式。

7月的普查數據亦顯示，即使許多實體商店已經重新開張恢復營業，但線上購物的消費行為仍持續成長。調查並指出，美國第二季零售銷售總額仍持續下滑，繼第一季季減1.3%後，第二季再大跌3.9%。亞馬遜、沃爾瑪與Target等主要零售商也不意外地，皆受惠於疫情期間消費行為快速轉向電商的改變。亞馬遜和沃爾瑪第二季的電商收入均大幅成長，而即將在周三公布財報的Target，其第一季線上營收已經暴增。

(時報資訊)