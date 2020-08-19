上銀(2049)前7月營收112.85億元，年減近15％，不過，總裁卓永財認為，上銀第3季營運表現不差，10月還要繼續努力，不過，醫療、半導體設備線軌需求暢旺，能見度至少兩個月，預期第4季營運會優於去年同期，上銀及子公司大銀微系統(4576)今年營運會有兩位數成長。

上銀7月營收來到20.42億元，持續來到今年以來最高，8月因為歐洲暑休，8月會下來一些，目前手上都是短單，能見度到9月，10月還要努力。

不過，手上醫療、半導體設備需求線軌約兩個月能見度，看來第4季營收還不錯，今年全年營運比去年來的要好，本業獲利不差，整體獲利就看匯率影響程度。半導體需求很旺，到2021年貢獻度都可以期待。

2020 TAIROS台灣機器人與智慧自動化展今天開展，從工業4.0浪潮到中美質易戰與新冠肺炎疫情影響下，全球製造業面臨前所未有的形勢與變局。上銀提前部署，從核心產品滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件出發，一路發展次系統、系統件至機電整合服務，從製造業逐漸轉型為製造服務業。

上銀這次展出搶先同業推出全球第一款具備工業4.0功能的滾珠螺桿-智慧型滾珠螺桿(i4.0BS)，利用感測器即時監測螺桿狀態，並結合物聯網(IoT)與人工智慧(AI)，使用者可掌握螺桿壽命、異常震動、自動判別潤滑補油時機點及溫升診斷等功能。上銀亦看好未來工具機朝向複合化與五軸化設計發展，上銀Torque Motor迴轉工作台這項新產品已成功打入日本第二大工具機業者供應鏈。

上銀投入的機器人領域也有重大突破，已能完全掌握包括減速機、馬達與控制器等人三大核心技術，達到百分之百自製。上銀領航的「水手計畫」協助國內水五金、手工具業者建置機器人自動化產線，緩解勞力出現重大缺口的壓力，協助中小企業實現智慧製造。

HIWIN機電整合服務亮點，除了HIWIN Delta口罩包裝自動化產線外，半導體產業的晶圓製程中，藉由關節式機器手臂RA620與電動夾爪XEG-48組合，可配合MES系統自動來執行任務，提供超潔淨的效能與優異的晶片載出載入機，滿足半導體製造商最嚴格的需求。

(時報資訊)