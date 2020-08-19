微星(2377)7月單月營收138.4億元，創歷年單月新高！主要成長動能來自於電競NB、創作型NB和板卡等業務。微星毛利率第二季優於首季，首季毛利率為13.45%，第二季達14.39%。而在營益率方面，第二季微星營益率為6.74%，亦優於首季的5.45%。

微星全球行銷副總程惠正表示，今年因新冠疫情推動了終端市場換機或是購機潮，WFH以及LFH讓居家的NB和PC台數不敷使用。從通路商得到的消息顯示，今年Q3的需求依然強勁。今年微星推出的新品項目會超過150個品項。

程惠正表示，今年第二季雙率雙升因素:一、產能的配置調整，以及產能全開；二、新產品陸續出貨，新品改善毛利率均值。去年開始，微星也在官網上增加「線上商城」選項，透過「線上商城」選購數量亦逐月有成長。

據了解，今年以來微星NB的營收占比35成以上，顯卡24~27%，顯示器等約24%，整體自有品牌營收占比達80~85%；電競占NB的8成，創作型NB約2成。從歐域別來看，歐洲區的營收占比仍有35~40%，北美約25~30%，亞洲區間35~40%左右。亞洲區方面，台灣和中國今年的需求都不錯。

微星在今年7月底推出全球首款搭載Mini LED面板的Creator 17！稱得上是今年的代表性作品，Creator 17獨步全球將突破性的Mini LED技術運用在創作者筆電，搭載最新第10代Intel Core i7 處理器與GeForce RTX SUPER系列獨立顯示卡。

(時報資訊)