北市大直大地主張永豐，擁有百億身家，2010年病危住院期間驚爆有私生女，王姓妻子憂心被分家產，陸續將丈夫的財產過戶到自己與兒子的名下，張男發現後提告，但士林地院認為，張男是合意轉移財產，判決張男敗訴。

據「三立」報導，現年68歲的張永豐，早年靠製造大型賭博電玩起家，後來創立吉鴻電子等3家公司，2010年間心臟病危，住院期間傳出在外有私生女，妻子憂心遺產被瓜分，竟以遺產須課高額稅金、3年內不能搭飛機為由，阻擋他返回工作崗位，並遊說他簽署委託書，張男為了敷衍只好簽名，不料妻子未經同意，就將財產轉移到自己和兒子名下。

張妻反駁說，張男為了出國不惜將名下不動產、股票全數交給她與子女，同時簽署授權書及股份轉讓讓渡書，證明有贈與、移轉之意。還說，張永豐之所以提起告訴，是因她在辦理不動產過戶時，發現張男認領私生女並納入戶口，張男氣她向小三提告妨害婚姻，才會惱羞成怒翻臉不認帳。

士林地院調閱記錄後發現，張男2016年間曾對妻子提起「塗銷不動產所有權移轉登記」訴訟，但經歷審判決結果，都認為張男是合意轉移財產，因此判他敗訴確定。

(中時新聞網)