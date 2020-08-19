警方詢問女移工1997年出生是否正確？，女移工回答沒錯，又改口1983、1984年，反覆不一。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警第五分局日前凌晨巡邏發現，44歲駕駛是越南籍張姓男子開車沒繫安全帶，進一步攔查車內另名是41歲丁姓越南籍女子，2人均拿不出居留證，但女子卻出示手機中拍攝的居留證，警方查證該手機居留證照片與該女子差異極大，2人被帶回警局按捺指紋，是逃逸外籍移工，警方將2人移送移民署並遣送出境。

北屯派出所指出，巡邏員警在北平路與天津路口攔查1部自小客車，該車駕駛人未繫安全帶，查證後座乘客身分時發現是2名越南籍籍移工，員警請其出示居留證，其中男性移工欲開車門趁機離去，員警機警立即將該車門擋住避免逃跑，並且在警方查證下遲遲拿不出居留證。

警方指出，車內另1名女移工表示將居留證拍在手機中，員警查看發現丁姓越南籍女子本人與手機中照片顯有差異，但丁卻表示，照片是10年前所拍攝，來台灣伙食好加上歲月催人老，如今發福容貌已變，所以本人跟照片不太一樣。

現場黃姓員警，細心比對再次確認照片女子與丁女五官確實不同，支援員警都抵達，比對照片後並詢問女移工1997年出生是否正確？，女移工回答沒錯，又改口1983、1984年，反覆不一；最後經確認被通報為逾期居留移工、遣送出境。

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