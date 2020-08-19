新冠肺炎是2020衝擊全球最重要的事件，21世紀不動產因應局勢快速啟動應變機制，其中，21世紀不動產亞太區暨台灣區總部提供多元的「物件拍攝實體課程」，並且使用獨家的C21資訊網持續開設不受時空限制的「21 on-line線上課程」，讓所有夥伴都能精益求精並與全球同步接軌。

而加拿大總部則在臉書粉絲專頁推出「21分鐘鍛鍊」網路研討會系列課程，一周五天邀請各領域專家擔任線上教練。網路研討會主題包羅萬象，包括如何運用數位平台進行線上看房、如何善用社交媒體及新工具吸引潛在顧客及做好營銷基本功等。21世紀不動產加拿大總部希望透過每日不到30分鐘的線上課程，持續鍛鍊經紀人的業務能量，以在充滿挑戰的大環境下，專注工作的推展。

根據勤業眾信聯合會計師事務所日前公布的2020不動產業趨勢展望報告，疫情改變了不動產業的行銷和銷售方式，「線上看房」將成為趨勢，「21分鐘鍛鍊」其中一個主題就是由EyeSpy360的執行長Andrew Nicholls分享如何運用360度全景相機或手機為不動產物件建立2D平面圖及3D實景模型，製作出令人身臨其境的虛擬導覽。

觀看者如同使用Google街景地圖般，可在3D模型內的各個空間隨意行走或暫停，甚至還能進一步了解屋內設備如廚房洗碗機功能、內部結構等，如同實際參觀時有專人在旁解說。不只如此，虛擬導覽平台結合Google Map資訊，讓觀看者可以同時了解物件所在區域、社區環境、周遭的生活機能等，為客戶創造截然不同的線上看房體驗。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑表示，人類與網路、科技已經密不可分，21世紀不動產將會持續推動房仲數位轉型及更加重視網路行銷，社群媒體能增加品牌與潛在顧客互動的機會、強化客戶黏著度，這類工具在後疫情時代更是成為行銷的顯學，因此加拿大的「21分鐘鍛鍊」及亞太區暨台灣區的「21 on-line線上課程」皆提供經紀人許多關於如何善用社群媒體的課程，包括Instagram、Facebook、YouTube到Podcast的操作。

除重視從業人員數位轉型，積極培養數位能力外，21世紀不動產提供一系列客戶關係經營課程，從邀約客戶、讓顧客在服務過程感受到「WOW」再到如何完成交易，讓每位21世紀不動產從業人員都能在穩紮穩打的訓練中脫穎而出，並堅持提供精品級的優質服務給每一位客戶。

(工商 )