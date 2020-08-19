告五人以《我肯定在幾百年前就說過愛你》專輯入圍金曲獎「最佳新人獎」、「最佳樂團獎」、「最佳裝幀設計獎」，歌曲〈紅〉亦入圍「最佳音樂錄影帶獎」，是今年大黑馬。告五人自第一張專輯宣傳期結束後，持續創作、累積生活觀察感受，其中〈新世界〉講述的正是接受改變的心情，相當符合2020年的普世現況氛圍，因此決定搶先推出這首新歌，並情商好友阿爆合作碰撞新火花。沒想到就在〈新世界〉這首歌母帶混音大功告成的隔天、剛好公布今年金曲獎入圍名單，兩組人馬雙雙入圍多項大獎、阿爆更是今年入圍8項的大贏家，不禁令身邊工作人員大嘆〈新世界〉這首雙管齊下的新歌真是搶先ㄧ步的神預言！

〈新世界〉反思近來全世界各種生活方式劇烈改變、被迫停下經濟發展步調的感觸，卻也因禍得福讓空汙減少、乾淨天空可以讓我們遠眺幾十年被塵霾遮蔽的遠山，動物甚至成群結隊走上人車變少的城市馬路逛大街，雖然大多數人還是因為改變帶來的不安全感而措手不及，但是告五人覺得把握當下，面對現在的改變才是最重要的。雲安表示：「就像電影《阿凡達》裡面主角遇見文化碰撞的衝擊，不管眼前的改變有多震撼，發生的已經發生了，乾脆擁抱現在的新世界吧！」

〈新世界〉歌曲描述困在自己的世界裡不願動彈的人，寧願每天懊悔生活也懶得做出改變，而告五人希望用溫柔的語氣、強烈的節奏敲醒大家張開耳朵張大雙眼，一起迎接新世界！阿爆聽完編曲與瞭解概念後，特別獻出一段排灣文rap，宛如大地之母一個語重心長的感嘆深呼吸；犬青撫慰關懷的歌聲與阿爆時而低語時而激昂的rap，讓人彷彿在城市與山林的時空中穿越，雲安奔放的吉他與哲謙的豪爽鼓點節奏，共同呈現新世界慶典的生命力與爆發力。

〈新世界〉MV選在水湳洞十三層遺址、印刷廠及北海岸等地點拍攝，告五人和阿爆身處充滿人類工業文明的斷垣殘壁中，頗有新世界重生的意義，拍攝當天氣候濕熱，該地草叢茂盛，告五人即使穿著長褲，雙腳仍被毒辣的蚊子叮得淒慘；在印刷廠拍攝時，則是因為空氣中殘留許多油墨廢氣，告五人拍了整天下來，發現連鼻孔都是黑的，卸妝時更是卸出一堆汙黑油墨，但為了展現「新世界」一曲中強烈的明暗黑白對比，三人也不得不「撩落去」。

告五人與阿爆合作推出新歌〈新世界〉。相信音樂提供

告五人與阿爆合作推出新歌〈新世界〉。相信音樂提供

(中時 )