台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，外交部小編在臉書發文，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡）」，引發外界質疑把「中華民國」當成贅字。對此，國民黨團今天質問外交部，小編行為是否得到部長或發言人的默許？若部屬有問題，外交部應糾正而非袒護，並開嗆民進黨若真的敢，就在下會期修憲委員會提出國號修憲案，交付公投改國名。

國民黨團書記長林奕華表示，外交部官方粉絲團貼文，就代表政府意見，但外交部卻聲稱尊重小編創意，請外交部不要模糊焦點，正式回應中華民國是否是贅字，另外交部官員應為此下台，轟外交部不該自甘墮落成為民進黨的國際事務部。

林奕華批評，民進黨只敢遮遮掩掩，在臨時會處理護照正名案，只敢提升護照辨識度，若真的覺得中華民國是贅字，當初通過護照正名案，不就讓你更酥胡，「國民黨嗆你不敢，只敢搞小玩意」，若民進黨真的敢，就在下會期修憲委員會中，提出國號修憲案，不要一方面騙選票，另一方面不敢做事。

國民黨團總召林為洲抨擊，外交部太過輕率、輕佻，在外交部官方粉絲團貼文非常不恰當，外交部發言人歐江安的稱尊重小編創意的回應更不恰當，國名在未修改之前都還是國名，不然就修憲。

林為洲抨擊民進黨，想要突破又不敢有所行動，卻在招牌做文章，他質問，招牌上的字眼，到底是索國不肯用中華民國，因此不得已用台灣？還是索國願意用中華民國但外交部擅自主張用台灣？

國民黨團副書記長鄭正鈐質疑，先前政府不停大內宣，後來卻沒和索馬利蘭建交的原因為何？是否是雙方建交條件未談好？還是另有原因？請外交部說清楚。

國民黨立委溫玉霞質問，小編的行為是否得到外交部長或發言人的默許？若部屬有問題，外交部應該糾正，而非袒護小編，難道中華民國真讓你們如此不酥胡嗎？為何不乾脆直接公投改國名？

溫玉霞說明，索馬利蘭並非真正的國家，因此無法設立大使館，這單純是蔡政府的大內宣，雖然多一個朋友比多一個敵人好，但要量力為為。

(中時 )